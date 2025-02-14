Вэнс заявил, что переговоры о войне могут закончиться "шокирующим" соглашением
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прогнозирует, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
"Я думаю, что из этого выйдет соглашение, которое шокирует многих людей", – сказал Вэнс.
Также он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа будет пытаться убедить российского диктатора Владимира Путина, что Москва достигнет большего за столом переговоров, чем на поле боя.
Но, по словам Вэнса, Трамп может изменить свое мнение по определенным вопросам (например, по границам Украины, членству в НАТО и объему помощи Европы) в зависимости от хода переговоров.
При этом вице-президент США не исключил введения санкций против России или совершения военных действий.
Как утверждает Вэнс, это будет зависеть от позиции Путина относительно мирного соглашения, которое гарантирует долгосрочную независимость Украины, и "добросовестности" Москвы в ведении переговоров.
- Накануне Трамп заявил, что Киев получит место за столом любых мирных переговоров о завершении российско-украинской войны.
- Также Трамп объявил о возможной встрече представителей США, Украины и России на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
- В свою очередь Вэнс не исключил ввода войск США в Украину, если Путин не согласится на мир.