Вэнс не исключил введения войск США в Украину, если Путин не согласится на мир

Этот вариант может быть одним из факторов вероятных переговоров касательно российско-украинской войны

Джей Ди Вэнс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон ударит по России санкциями и, возможно, военными действиями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует долгосрочную независимость Украины. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Вэнс не исключил введения американских войск, но этот вариант рассматривается как возможный в том случае, если Россия не сможет "добросовестно" вести переговоры касательно завершения войны.

Вице-президент Штатов добавил, что есть как экономические, так и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина.

По словам Вэнса, еще слишком рано говорить о возможных территориальных уступках России или гарантиях безопасности для Украины от Запада. Эти детали следует проработать в ходе мирных переговоров.

"Есть сколько угодно формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы у Украины была суверенная независимость", – сказал он.