Венс не виключив введення військ США в Україну, якщо Путін не погодиться на мир

Цей варіант може бути одним з чинників ймовірних переговорів щодо російсько-української війни

Джей Ді Венс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон вдарить по Росії санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, що гарантує довгострокову незалежність України. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Венс не виключив введення американських військ, але цей варіант розглядається як можливий в тому випадку, якщо Росія не зможе "сумлінно" вести переговори стосовно завершення війни.

Віцепрезидент Штатів додав, що є як економічні, так і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна.

За словами Венса, ще занадто рано говорити про можливі територіальні поступки Росії або гарантії безпеки для України від Заходу. Ці деталі треба опрацювати під час мирних переговорів.

"Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – сказав він.