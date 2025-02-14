Венс не виключив введення військ США в Україну, якщо Путін не погодиться на мир
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон вдарить по Росії санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, що гарантує довгострокову незалежність України. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Венс не виключив введення американських військ, але цей варіант розглядається як можливий в тому випадку, якщо Росія не зможе "сумлінно" вести переговори стосовно завершення війни.
Віцепрезидент Штатів додав, що є як економічні, так і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна.
За словами Венса, ще занадто рано говорити про можливі територіальні поступки Росії або гарантії безпеки для України від Заходу. Ці деталі треба опрацювати під час мирних переговорів.
"Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – сказав він.
- Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявляв про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року та її вступу до НАТО.
- Пізніше Гегсет сказав, що Трамп у переговорах з Путіним не йде йому на поступки, бо є у позиції сили.
- Кіт Келлог також допустив втрату Україною територій, але додав, що їх необов'язково визнавати "російськими".