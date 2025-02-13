Голова Пентагону: Трамп не йде на поступки Путіну, він у позиції сили

Піт Гегсет (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що початок переговорів є прямими поступками диктатору Володимиру Путіну, й заявив, що Дональд Трамп перебуває у позиції сили. Про це він розповів на брифінгу після зустрічі міністрів оборони країн – членів НАТО у Брюсселі.

Гегсет вважає, що переговори почалися зараз, лише через декілька тижнів після приходу Трампа до влади, оскільки Путін відповідає на силу.

"У 2014-му він [Путін] вторгнувся до Криму, а не під час президентства Дональда Трампа. Більш як чотири роки не було російської агресії: з 2016 до 2020 року (У той час продовжувалась окупація українських територій та бойові дії у Донецькій та Луганській областях. – Ред.). У 2022 році Володимир Путін вчинив агресію проти України. Ще раз: не тоді, коли Трамп був президентом США", – стверджує посадовець.

Міністр зауважив, що будь-які припущення, що Трамп робить щось, окрім як веде переговори з позиції сили, насправді є "неісторичними та хибними".

На думку Гегсета, Трамп є ідеальним переговірником, який має позицію сили, щоб мати справу і з Путіним, і з президентом Володимиром Зеленським.

Також він зазначив, що у межах мирної угоди "ніхто не отримає всього, що хоче".

Посадовець вчергове наголосив, що Трамп є єдиним світовим лідером, який має довіру та силу, щоб посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів та встановити міцний мир, який "врешті-решт послужить інтересам України, зупинить вбивства та смерть [...] і, я сподіваюся, зрештою гарантуватиметься силою європейців".