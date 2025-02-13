Зеленський: Трамп сказав, що не було пріоритету зателефонувати Путіну першим
Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що не мав пріоритету спочатку поговорити з диктатором Володимиром Путіним. Про це президент України повідомив під час преспідходу на Хмельницькій атомній станції.

"Він сказав, що я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетними. Сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку США", – розповів Зеленський.

Зеленський нагадав, що вони з Трампом вже мали три розмови, й під час нового дзвінка він зазначив Трампу, що не сприймає його розмову з Путіним як пріоритет спочатку поговорити з Росією.

Водночас український лідер визнав, що така послідовність дзвінків – це "не дуже приємно у будь-якому випадку". За його словами, українське суспільство та європейські партнери реагують на це з позиції "передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України".

Також Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без її участі.

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