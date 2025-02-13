Зеленский: Трамп сказал, что не было приоритета позвонить Путину первым

Президент признал, что такая последовательность звонков – это "не очень приятно в любом случае"

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не имел приоритета сначала поговорить с диктатором Владимиром Путиным. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-подхода на Хмельницкой атомной станции.

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"Он сказал, что я хотел поговорить одновременно с двумя президентами. То есть в разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетными. Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку США", – рассказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что у них с Трампом уже было три разговора, и во время нового звонка он отметил Трампу, что не воспринимает его разговор с Путиным как приоритет сначала поговорить с Россией.

В то же время украинский лидер признал, что такая последовательность звонков – это "не очень приятно в любом случае". По его словам, украинское общество и европейские партнеры реагируют на это с позиции "прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины".

Также Зеленский заявил, что Украина не будет принимать какие-либо двусторонние мирные переговоры без ее участия.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

После общения с российским диктатором Трамп позвонил по телефону президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.

После разговоров с Зеленским и Путиным Трамп заявил, что есть "хорошая возможность" завершить войну.