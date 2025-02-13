Генсек НАТО заявил, что Украина также должна участвовать в переговорах о мире
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна участвовать в обсуждениях своего будущего, но в то же время уменьшила обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп подвинул европейцев и Киев на второй план в мирном урегулировании. Об этом сообщает издание Politico.
"Да, крайне важно, чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что происходит в отношении Украины", — заявил Рютте.
Он отметил, что после разговора с диктатором Владимиром Путиным у президента США также был длительный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По мнению генсека НАТО, это свидетельствует о четком сближении позиций: "Мы все хотим мира в Украине, как можно скорее. Мы все хотим, чтобы Украина была в лучшем возможном положении".
Кроме того, Рютте считает существенным элементом, чтобы результаты мирных переговоров были "долговременными", в отличие от Минских договоренностей.
Министры обороны стран НАТО, в частности Швеции, Эстонии и Канады, также подчеркнули, что Украина должна быть вовлечена в любые мирные переговоры.
Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины.
Его нидерландский коллега Рубен Брекельманс отметил, что европейцы также должны быть за столом переговоров.
"Самое главное – это то, что не может быть никаких переговоров об архитектуре безопасности Европы без участия европейцев", – заявил он.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещая страны друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с Путиным в Саудовской Аравии.