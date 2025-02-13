Писториус: Было бы лучше, если бы США не шли на уступки перед началом переговоров

Борис Писториус (Фото: Ronald Wittek / EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопросы членства Украины в НАТО или каких-либо территориальных потерь. Такое мнение глава немецкого оборонного ведомства высказал перед встречей министров обороны членов Альянса в Брюсселе, его слова приводит британская газета The Guardian.

Писториус считает, что если российский диктатор Владимир Путин серьезно настроен на мирные переговоры, по его мнению, в этом есть сомнения, он должен показать это, остановив атаки на Украину.

Министр обороны Германии добавил, что Европа должна участвовать в любых переговорах, особенно если президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любой будущей договоренности, как это предлагал глава Пентагона Пит Хегсет.

Откровенно говоря, сказал Писториус, было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров, указывая на вопросы членства Украины в НАТО или каких-либо территориальных потерь.

Глава немецкого Минобороны акцентировал, что быстрое мирное соглашение не обязательно решит все беспокойства относительно политики России в регионе, а европейцы не смогут просто "сидеть сложа руки и расслабиться".

Писториус предостерег от слишком торжественной реакции на объявление мирных переговоров, поскольку говорит, что Путин продолжает провоцировать Европу и остается угрозой.

16 января 2025 года Зеленский назвал четыре страны, которые не видят Украину в НАТО на данный момент: это США, Венгрия, Словакия и Германия.

12 февраля Хегсет заявил, что США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования войны путем переговоров, а любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.