США и еще три страны пока не видят Украину в НАТО – Зеленский

Британский премьер подчеркнул, что следует продолжать политику того, что членство Украины в НАТО неотвратимо

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал страны, которые пока не видят Украину в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером 16 января.

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По его словам, речь идет о четырех странах, а именно США, Венгрии, Словакии и Германии.

"Они были искренни, и они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор и, мне кажется, здесь нет секретов. Это те четыре страны, которые по разным своим причинам не видели, пока не видели Украину в НАТО", – резюмировал президент.

Стармер отметил, что важно поддерживать подход о том, что членство Украины в НАТО неотвратимо. И Великобритания, по его словам, продолжит оказывать помощь Украине для достижения справедливого мира столько, сколько потребуется.

18 октября 2024 г. президент уже говорил, что некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают.

9 января 2025 г. кандидат в президенты Польши заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Премьер Польши Туск отреагировал. В МИД Украины заявили, что подобные заявления вызвали аплодисменты в Кремле.