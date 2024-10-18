Зеленский: Некоторые союзники против Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают

Президент заявил, что "никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Некоторые западные страны исключают первый пункт Плана победы, который заключается в приглашении Украины в НАТО. В то же время они не предлагают никаких альтернатив, заявил в интервью Единым новостям президент Владимир Зеленский.

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"У них [союзников, выступающих против североатлантической интеграции Украины] нет других гарантий. У них нет альтернативы тому, что предложила наша сторона. Просто ее нет", – высказался глава государства, отвечая на вопрос, какие варианты завершения войны в Украине есть у Запада.

По словам Зеленского, страны-союзники могут говорить о заморозке конфликта, но "вопрос: Что будет послезавтра?"

Президент в очередной раз подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ничего не помешает в случае заморозки конфликта снова мобилизовать все силы и "повторить 2022 год".

"И здесь никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает", – сказал Зеленский.