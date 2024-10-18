Зеленский: Некоторые союзники против Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают
Некоторые западные страны исключают первый пункт Плана победы, который заключается в приглашении Украины в НАТО. В то же время они не предлагают никаких альтернатив, заявил в интервью Единым новостям президент Владимир Зеленский.
"У них [союзников, выступающих против североатлантической интеграции Украины] нет других гарантий. У них нет альтернативы тому, что предложила наша сторона. Просто ее нет", – высказался глава государства, отвечая на вопрос, какие варианты завершения войны в Украине есть у Запада.
По словам Зеленского, страны-союзники могут говорить о заморозке конфликта, но "вопрос: Что будет послезавтра?"
Президент в очередной раз подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ничего не помешает в случае заморозки конфликта снова мобилизовать все силы и "повторить 2022 год".
"И здесь никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает", – сказал Зеленский.
- 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- Первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, что, по мнению Зеленского, было бы свидетельством решимости союзников.