Зеленський: Деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують
Деякі західні країни відкидають перший пункт Плану перемоги, який полягає у запрошенні України до НАТО. Водночас вони не пропонують ніяких альтернатив, заявив у інтерв'ю Єдиним новинам президент Володимир Зеленський.
"У них [союзників, які виступають проти північноатлантичної інтеграції України] немає інших гарантій. У них немає альтернативи тому, що запропонувала наша сторона. Просто її немає", – висловився глава держави, відповідаючи на запитання, які варіанти завершення війни в Україні має Захід.
За словами Зеленського, країни-союзники можуть казати про замороження конфлікту, але "питання: Що буде післязавтра?"
Президент вкотре наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну нічого не завадить у разі замороження конфлікту знову мобілізувати всі сили й "повторити 2022 рік".
"І тут ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає", – сказав Зеленський.
- 16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
- Першим пунктом є запрошення України до НАТО, що, на думку Зеленського, було б "свідченням рішучості" союзників.