Зеленський: Деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують

Президент заявив, що "ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Деякі західні країни відкидають перший пункт Плану перемоги, який полягає у запрошенні України до НАТО. Водночас вони не пропонують ніяких альтернатив, заявив у інтерв'ю Єдиним новинам президент Володимир Зеленський.

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"У них [союзників, які виступають проти північноатлантичної інтеграції України] немає інших гарантій. У них немає альтернативи тому, що запропонувала наша сторона. Просто її немає", – висловився глава держави, відповідаючи на запитання, які варіанти завершення війни в Україні має Захід.

За словами Зеленського, країни-союзники можуть казати про замороження конфлікту, але "питання: Що буде післязавтра?"

Президент вкотре наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну нічого не завадить у разі замороження конфлікту знову мобілізувати всі сили й "повторити 2022 рік".

"І тут ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає", – сказав Зеленський.