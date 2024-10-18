Зеленський: План перемоги – це інформаційний ідеологічний простір проти пропозицій РФ

Мета Плану перемоги – завадити Росії об'єднувати навколо себе країни та просувати свої умови мирних переговорів та завершення війни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

План перемоги є "інформаційним ідеологічним простором", який Україна та союзники мають заповнювати пропозиціями щодо завершення війни. Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив президент Володимир Зеленський.

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"Цей План перемоги, щоб виключно посилити Україну [перед другим Самітом миру], це ж не просто так все відбувається. Все це – інформаційний ідеологічний простір. Якщо Україна або союзники його не наповнюють, то все буде тотально заповнене пропозиціями РФ або її союзників", – сказав він.

Зеленський переконаний, що будь-яка дипломатична пасивність у цьому напрямі призведе до того, що Росія об'єднає країни навколо своїх ідей, які Москва, "як кулемет вистрілює через ті чи інші країни".

16 жовтня 2024 року Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

17 жовтня Зеленський презентував документ у Європейській раді.