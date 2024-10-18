Зеленский: План победы – это информационное идеологическое пространство против РФ

Цель Плана победы – помешать России объединять вокруг себя страны и продвигать свои условия мирных переговоров и завершения войны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

План победы является "информационным идеологическим пространством", которое Украина и союзники должны заполнять предложениями по завершению войны. Об этом в интервью Единым новостям заявил президент Владимир Зеленский.

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"Этот План победы, чтобы исключительно усилить Украину [перед вторым Саммитом мира], ведь это не просто так все происходит. Все это – информационное идеологическое пространство. Если Украина или союзники его не наполняют, то все будет тотально заполнено предложениями РФ или ее союзников" , – сказал он.

Зеленский убежден, что любая дипломатическая пассивность в этом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые Москва "как пулемет выстреливает через те или иные страны".

16 октября 2024 года Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.

17 октября Зеленский представил документ в Европейском совете.