Туск: План победы заново оценят после президентских выборов в США

Дональд Туск (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что План победы, представленный накануне в Европейском совете президентом Владимиром Зеленским, будет вновь оцениваться после президентских выборов в США. Такое мнение он высказал на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе, передает Укринформ.

По словам Туска, то, что лидеры разных стран Европейского Союза по-разному оценивают План победы, "не является неожиданным", поскольку у них разное отношение к вопросу членства Украины в НАТО, которое является первым пунктом документа.

Польский премьер напомнил, что вопрос вступления Украины в НАТО поднимался впервые еще при президентстве Леха Качиньского в 2005-2010 годах, и уже тогда Варшава поддерживала "открытие перспективы членства для Украины".

"И здесь ничего не изменилось: в этом вопросе мы солидарны с Украиной", – отметил Туск.

Глава правительства Польши добавил, что сейчас сложно оценить, "насколько реалистичен план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результатов выборов президента США".

"Сейчас мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.

По его мнению, следует ожидать, что стратегии, заложенные в Плане победы, "будут заново оцениваться после американских выборов".