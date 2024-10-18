Зеленский – о выборах в США: Не знаю, каким будет предложение к нам, видим три разных пути
Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре будут решающими для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.
Журналисты напомнили, что действующая вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Украине и заявил, что урегулирует конфликт, как только вернется в Белый дом.
"Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов [в США]. Мы видим три разных пути вперед", – заявил Зеленский.
По словам президента, одно из предложений – это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.
"Мы видим и другие [два] пути. Будет более положительный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", – сказал он, добавив, что это зависит от того, кто станет следующим президентом США.
- В конце сентября Зеленский посетил США и представил План победы: его получили президент Байден и кандидаты от демократов и республиканцев Харрис и Трамп.
- Некоторые чиновники США заявили, что План победы не поразил администрацию Байдена. От него ждали чего-то "более существенного".
- Блинкен заявил, что США "тщательно изучают" План победы, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.