Зеленский – о выборах в США: Не знаю, каким будет предложение к нам, видим три разных пути

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре будут решающими для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

Журналисты напомнили, что действующая вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Украине и заявил, что урегулирует конфликт, как только вернется в Белый дом.

"Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов [в США]. Мы видим три разных пути вперед", – заявил Зеленский.

По словам президента, одно из предложений – это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.

"Мы видим и другие [два] пути. Будет более положительный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", – сказал он, добавив, что это зависит от того, кто станет следующим президентом США.