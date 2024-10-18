Reuters: Кампания Харрис меняет стратегию из-за роста обеспокоенности успехами Трампа

Камала Харрис (Фото: Will Oliver/EPA)

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников среди демократов, осведомленных в этом вопросе.

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В частности, Харрис усиливает нападки на своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа. Это происходит на фоне того, что последние опросы показывают, что кандидат от Республиканской партии добивается значительных успехов.

Согласно опросам общественного мнения и внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях с Трампом в ключевых штатах.

В материале говорится, что это момент разочарования для бурной кампании, которая началась с огромным скачком энтузиазма и вкладов средств, когда Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в июле, провела мощный съезд Демократической партии и была признана победителем своих единственных дебатов с Трампом.

Советник демократов рассказал, что после нескольких недель сосредоточения на политике и попыток самоутвердиться на национальной сцене Харрис возвращается к своей "прокурорской позиции". Таким образом, она надеется продемонстрировать силу избирателям, которых может привлечь имидж сильного лидера Трампа.

Во время вечернего митинга 14 октября в Эри (штат Пенсильвания) она сделала редкий шаг, показав фрагменты высказываний Трампа о "врагах внутри" США, чтобы утвердить свой аргумент о том, что он представляет опасность для страны.

В последние дни трое доноров Трампа рассказали Reuters, что они испытывают все большую уверенность в шансах республиканца, отметив смещение внимания американцев на иммиграции и успех последних митингов Трампа.

Внутренние опросы предвыборной кампании Харрис показывают, что она находится в рамках погрешности в каждом из семи ключевых штатов, сообщили два собеседника. Еще один собеседник добавил, что показатели практически равны в Пенсильвании, значительно повысились в Висконсине и снизились в Мичигане.

12 сентября стало известно, что Харрис побеждает Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.

В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победительницей дебатов, это не очень изменило ее положение в ключевых штатах.

8 октября Reuters писало, что преимущество Харрис над Трампом сократилось, о чем свидетельствуют результаты опроса.

15 октября The Hill писало, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах.