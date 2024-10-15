The Hill: Трамп опережает Харрис на досрочном голосовании в колеблющихся штатах

В то же время кандидат от демократов вырвалась вперед на 8% среди проголосовавших досрочно по всей стране, пишет The Hill

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед демократом Камалой Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, передает The Hill.

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Опрос Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показал, что 48% избирателей, которые досрочно проголосуют в колеблющихся штатах, выбрали Трампа. В то же время 47% поддержали Харрис. Еще 5% респондентов заявили, что выбрали другой вариант или еще не голосовали.

Также согласно опросу среди всех избирателей в колеблющихся штатах (которые, судя по всему, проголосовали) 48% поддержали Трампа и 46% – Харрис.

В то же время кандидат от демократов вырвалась вперед на 8% среди проголосовавших досрочно по всей стране, получив 51% голосов против 43% у республиканца, свидетельствуют результаты исследования.

В общей сложности 45% избирателей сообщили, что будут голосовать досрочно, по сравнению с 50%, которые планируют проголосовать в день выборов.

В материале говорится, что небольшая группа колеблющихся штатов будет иметь решающее значение для определения того, кто победит на выборах в ноябре. Кроме того, опросы показали, что соперники в борьбе за президентское кресло почти не соревнуются в Мичигане, Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и других местах, одновременно "нанося удары" по колеблющимся штатам с помощью митингов.

В национальном масштабе согласно совокупности опросов, собранных The Hill/Decision HQ, Харрис опережает 45-го президента на 3%, имея примерно 50% поддержки против 47% у Трампа. Новый опрос Harvard CAPS/Harris показывает, что гонка еще более напряженная и Харрис опережает республиканца лишь на 1% среди зарегистрированных избирателей.

В опросе Harvard CAPS/Harris, проведенном 11-13 октября, приняли участие 3145 зарегистрированных избирателей, в том числе 2596 вероятных избирателей и 898 избирателей из колеблющихся штатов. Погрешность для всей выборки составила +-1,8%.

12 сентября стало известно, что Харрис побеждает Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.

В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победительницей дебатов, это не очень изменило ее положение в ключевых штатах.

8 октября Reuters писало, что преимущество Харрис перед Трампом сократилось, о чем свидетельствуют результаты опроса.