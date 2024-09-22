Харрис считают победительницей дебатов, но это не изменило ее положение в ключевых штатах
Несмотря на то, что американцы восприняли кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис победительницей дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах. Об этом сообщает The Hill.
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Избиратели положительно оценили выступление Харрис на дебатах две недели назад. Опросы показывают, что ее воспринимают как более спокойную и нравственную кандидатуру по сравнению с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.
Однако после дебатов преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне выросло всего на 0,4% — до 3,6%. В "шатких" штатах ситуация схожая: в Пенсильвании ее отрыв вырос на 1,1% (до дебатов было 0,7%), в Неваде на 1,2% (на 0,5% больше, чем до дебатов), но в Мичигане результаты остались неизменными.
Трамп пока опережает Харрис на 0,1% в Аризоне и Джорджии. Обе партии остаются сдержанными в прогнозах, поскольку результаты опросов часто находятся в пределах ошибки.
Демократы считают, что усилия Гаррис в ключевых штатах могут привести к выборам, несмотря на небольшие изменения в опросах после дебатов.
- На следующей неделе президент Зеленский встретится с Харрис, Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Он передаст им План победы.
- 12 сентября стало известно, что демократ Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла прения.
- Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.
- Папа римский Франциск ранее призвал американцев голосовать "за меньшее зло", комментируя предстоящие выборы в США.
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