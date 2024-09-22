Харрис считают победительницей дебатов, но это не изменило ее положение в ключевых штатах

После дебатов преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне выросло всего на 0,4% — до 3,6%

Камала Гаррис (Фото: ЕРА)

Несмотря на то, что американцы восприняли кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис победительницей дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах. Об этом сообщает The Hill.

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Избиратели положительно оценили выступление Харрис на дебатах две недели назад. Опросы показывают, что ее воспринимают как более спокойную и нравственную кандидатуру по сравнению с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Однако после дебатов преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне выросло всего на 0,4% — до 3,6%. В "шатких" штатах ситуация схожая: в Пенсильвании ее отрыв вырос на 1,1% (до дебатов было 0,7%), в Неваде на 1,2% (на 0,5% больше, чем до дебатов), но в Мичигане результаты остались неизменными.

Трамп пока опережает Харрис на 0,1% в Аризоне и Джорджии. Обе партии остаются сдержанными в прогнозах, поскольку результаты опросов часто находятся в пределах ошибки.

Демократы считают, что усилия Гаррис в ключевых штатах могут привести к выборам, несмотря на небольшие изменения в опросах после дебатов.

На следующей неделе президент Зеленский встретится с Харрис, Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Он передаст им План победы.

12 сентября стало известно, что демократ Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла прения.

Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.

Папа римский Франциск ранее призвал американцев голосовать "за меньшее зло", комментируя предстоящие выборы в США.

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