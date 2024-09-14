Выборы президента США. Папа римский посоветовал американцам голосовать "за меньшее зло"

Понтифик считает, что политика кандидатов в президенты США "антижизненна". Особенно это касается вопросов абортов и мигрантов

Папа римский Франциск (Фото: ЭРА/ANGELO CARCONI)

Папа римский Франциск подверг критике кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа за их "антижизненную" политику и призвал американцев голосовать "за меньшее зло". Об этом сообщает The Hill.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам понтифика, оба кандидата "против жизни": то ли "выгоняющий мигрантов", то ли "убивающий младенцев". При этом фамилий Франциск не называл.

Отвечая на вопрос, что делать людям на избирательных участках, папа римский сказал: "Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньше зла, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый по совести должен подумать и сделать это".

Возвращая к теме аборты, он подчеркнул, что считает их убийством.

"Сделать аборт – это убить человека. Нравится вам это слово или нет, но это убийство. Мы должны это осознавать", – подытожил понтифик.

СПРАВКА Во время дебатов 10 сентября Харрис выступила против политики Трампа по поводу абортов, заявив, что он не должен определять, что женщины могут делать со своим телом. Она также осудила отсутствие исключений в его политике для случаев изнасилования или инцеста, назвав это безнравственным. По поводу мигрантов, Трамп обвинил администрацию Байдена-Харрис в наплыве "миллионов мигрантов". Харрис ответила, что поддержала законопроект об усилении пограничной безопасности, но был заблокирован за вмешательство Трампа. Во время дебатов 10 сентября Харрис выступила против политики Трампа по поводу абортов, заявив, что он не должен определять, что женщины могут делать со своим телом. Она также осудила отсутствие исключений в его политике для случаев изнасилования или инцеста, назвав это безнравственным. По поводу мигрантов, Трамп обвинил администрацию Байдена-Харрис в наплыве "миллионов мигрантов". Харрис ответила, что поддержала законопроект об усилении пограничной безопасности, но был заблокирован за вмешательство Трампа.

12 сентября стало известно, что демократ Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла прения.

Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.

Читайте также: Союзники Харрис размещают рекламу с поддержкой Украины в ключевых штатах: зачем