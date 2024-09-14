Выборы президента США. Папа римский посоветовал американцам голосовать "за меньшее зло"
Папа римский Франциск подверг критике кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа за их "антижизненную" политику и призвал американцев голосовать "за меньшее зло". Об этом сообщает The Hill.
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По словам понтифика, оба кандидата "против жизни": то ли "выгоняющий мигрантов", то ли "убивающий младенцев". При этом фамилий Франциск не называл.
Отвечая на вопрос, что делать людям на избирательных участках, папа римский сказал: "Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньше зла, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый по совести должен подумать и сделать это".
Возвращая к теме аборты, он подчеркнул, что считает их убийством.
"Сделать аборт – это убить человека. Нравится вам это слово или нет, но это убийство. Мы должны это осознавать", – подытожил понтифик.
- 12 сентября стало известно, что демократ Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла прения.
- Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.
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