Вибори президента у США. Папа римський порадив американцям голосувати "за менше зло"

Понтифік вважає, що політика кандидатів у президенти США є "антижиттєвою". Особливо це стосується питань абортів та мігрантів

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Папа римський Франциск розкритикував кандидатів у президенти США Камалу Гарріс та Дональда Трампа за їхню "антижиттєву" політику та закликав американців голосувати "за менше зло". Про це повідомляє The Hill.

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За словами понтифіка, обидва кандидати "проти життя": чи той, хто "виганяє мігрантів", чи той, хто "вбиває немовлят". При цьому імен Франциск не називав.

Відповідаючи на запитання, що робити людям на виборчих дільницях, папа римський сказав: "Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен по совісті повинен подумати і зробити це".

Повертаючи до теми абортів, він наголосив, що вважає їх вбивством.

"Зробити аборт – це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство. Ми повинні це чітко усвідомлювати", – підсумував понтифік.

ДОВІДКА Під час дебатів 10 вересня Гарріс виступила проти політики Трампа щодо абортів, заявивши, що він не повинен визначати, що жінки можуть робити зі своїм тілом. Вона також засудила відсутність винятків у його політиці для випадків зґвалтування чи інцесту, назвавши це аморальним. Щодо мігрантів, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у напливі "мільйонів мігрантів". Гарріс відповіла, що підтримала законопроєкт про посилення прикордонної безпеки, але його було заблоковано за втручання Трампа. Під час дебатів 10 вересня Гарріс виступила проти політики Трампа щодо абортів, заявивши, що він не повинен визначати, що жінки можуть робити зі своїм тілом. Вона також засудила відсутність винятків у його політиці для випадків зґвалтування чи інцесту, назвавши це аморальним. Щодо мігрантів, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у напливі "мільйонів мігрантів". Гарріс відповіла, що підтримала законопроєкт про посилення прикордонної безпеки, але його було заблоковано за втручання Трампа.

12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати.

Раніше Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.

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