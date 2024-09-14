Вибори президента у США. Папа римський порадив американцям голосувати "за менше зло"
Папа римський Франциск розкритикував кандидатів у президенти США Камалу Гарріс та Дональда Трампа за їхню "антижиттєву" політику та закликав американців голосувати "за менше зло". Про це повідомляє The Hill.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За словами понтифіка, обидва кандидати "проти життя": чи той, хто "виганяє мігрантів", чи той, хто "вбиває немовлят". При цьому імен Франциск не називав.
Відповідаючи на запитання, що робити людям на виборчих дільницях, папа римський сказав: "Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен по совісті повинен подумати і зробити це".
Повертаючи до теми абортів, він наголосив, що вважає їх вбивством.
"Зробити аборт – це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство. Ми повинні це чітко усвідомлювати", – підсумував понтифік.
- 12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати.
- Раніше Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.
Читайте також: Союзники Гарріс розміщують рекламу з підтримкою України у ключових штатах: навіщо