Союзники Гарріс розміщують рекламу з підтримкою України у ключових штатах: навіщо

Така рекламна кампанія спрямована на американців, які мають коріння зі Східної Європи

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Союзники кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс почали розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), міститиме рекламу в трьох штатах, де виборці є не зовсім певними у своїх симпатіях: Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин.

У цих штатах проживає велика кількість людей, що мають польське, українське, литовське та інше східноєвропейське походження.

Politico зазначає, що в Пенсильванії проживають понад 700 000 американців польського походження та близько 122 000 українського. У Мічигані живуть приблизно 900 000 польських американців і 40 000 українських американців, а у Вісконсині – близько 480 000 польських американців.

11 вересня 2024 року на дебатах Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

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