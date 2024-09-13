Союзники Харрис размещают рекламу с поддержкой Украины в ключевых штатах: зачем

Такая рекламная кампания направлена на американцев, у которых есть корни из Восточной Европы

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Союзники кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис начали размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что кампания, которой руководит Демократический отдел американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), предусматривает рекламу в трех штатах, где избиратели не совсем уверены в своих симпатиях: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

В этих штатах проживает множество людей, имеющих польское, украинское, литовское и другое восточноевропейское происхождение.

Politico отмечает, что в Пенсильвании проживают более 700 000 американцев польского происхождения и около 122 000 украинского. В Мичигане живут примерно 900 000 польских американцев и 40 000 украинских американцев, а в Висконсине – около 480 000 польских американцев.

11 сентября 2024 года на дебатах Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

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