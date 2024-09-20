Зеленский готовится к ряду встреч в США, представит план победы

Зеленский сообщил, что в США он представит конкретный план действий, который "приблизит победу и справедливый мир"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что он активно готовится к встречам с американским лидером Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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"Активно готовимся к переговорам в Америке – это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов", – заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что в США он представит конкретный план действий, который "приблизит победу и справедливый мир". Президент также поблагодарил США за их поддержку.

"Украина очень надеется на эту поддержку, и это справедливо. Когда один народ обретает независимость и отстаивает международное право, выигрывает весь мир. Именно так должно быть", – подчеркнул Зеленский.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам – Камалле Харрис и Дональду Трампу.

Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.

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