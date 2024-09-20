Генассамблея ООН в Нью-Йорке. Шольц встретится с Зеленским, Эрдоганом и Лулой да Силвой

По словам источника n-tv в немецком правительстве, Берлин хочет послать сигнал в Нью-Йорке, что война в Украине остается на повестке дня

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом пишет n-tv со ссылкой на источник в немецком правительстве.

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Собеседники издания сообщили, что Шольц также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", – сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он подчеркивал, что в первую очередь передаст его действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам – Камале Харрис и Дональду Трампу.

Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.

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