Генассамблея ООН в Нью-Йорке. Шольц встретится с Зеленским, Эрдоганом и Лулой да Силвой
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом пишет n-tv со ссылкой на источник в немецком правительстве.

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Собеседники издания сообщили, что Шольц также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", – сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

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