Генассамблея ООН в Нью-Йорке. Шольц встретится с Зеленским, Эрдоганом и Лулой да Силвой
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом пишет n-tv со ссылкой на источник в немецком правительстве.
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Собеседники издания сообщили, что Шольц также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", – сказал высокопоставленный чиновник журналистам.
- Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он подчеркивал, что в первую очередь передаст его действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам – Камале Харрис и Дональду Трампу.
- Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.
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