Зеленский о плане, который предоставит Байдену: Это поставит войну на курс к миру

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, выступая на Ялтинской Европейской стратегии, заявил, что в сентябре встретится с американским коллегой Джо Байденом, которому предоставит план мира. По его словам, это поставит российско-украинскую войну на курс к миру.

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"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу. Достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что захватнические войны, такие как война России против Украины, могут завершиться справедливо несколькими способами.

Во-первых, это может быть достигнуто из-за военного вытеснения оккупантов. Во-вторых, возможно дипломатическое урегулирование, гарантирующее реальную независимость страны и ее очищение от оккупации.

Зеленский отметил, что для успеха в обоих случаях Украине нужны крепкие позиции, и в этом могут помочь США. Он также подчеркнул, что стремление к победе с ключевым партнером может создать условия для надежного мира и полной реализации формулы мира.

"Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира", – сказал президент.

Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

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