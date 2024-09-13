Зеленский о плане, который предоставит Байдену: Это поставит войну на курс к миру
Президент Владимир Зеленский, выступая на Ялтинской Европейской стратегии, заявил, что в сентябре встретится с американским коллегой Джо Байденом, которому предоставит план мира. По его словам, это поставит российско-украинскую войну на курс к миру.
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"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу. Достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что захватнические войны, такие как война России против Украины, могут завершиться справедливо несколькими способами.
Во-первых, это может быть достигнуто из-за военного вытеснения оккупантов. Во-вторых, возможно дипломатическое урегулирование, гарантирующее реальную независимость страны и ее очищение от оккупации.
Зеленский отметил, что для успеха в обоих случаях Украине нужны крепкие позиции, и в этом могут помочь США. Он также подчеркнул, что стремление к победе с ключевым партнером может создать условия для надежного мира и полной реализации формулы мира.
"Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира", – сказал президент.
- Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Камали Гаррис и Дональду Трампу.
- Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.
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