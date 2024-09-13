Зеленський про план, який надасть Байдену: Це поставить війну на курс до миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії, вкотре заявив, що у вересні зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, якому надасть план миру. За його словами, це поставить російсько-українську війну на курс до миру.

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"Цього місяця запланована наша зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги – систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу. Достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру", – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що загарбницькі війни, такі як війна Росії проти України, можуть завершитися справедливо лише кількома способами.

По-перше, це може бути досягнуто через військове витіснення окупантів. По-друге, можливе дипломатичне врегулювання, яке гарантуватиме реальну незалежність країни та її очищення від окупації.

Зеленський зазначив, що для успіху в обох випадках Україні потрібні міцні позиції, і в цьому можуть допомогти США. Він також підкреслив, що спільне прагнення до перемоги з ключовим партнером може створити умови для надійного миру та повної реалізації формули миру.

"Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру", – сказав президент.

Зеленський вже неодноразово говорив про намір надати мирний план Байдену, а також двом кандидатам у президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Пізніше в інтерв'ю NBC News президент пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

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