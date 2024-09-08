Байден, Трамп і Гарріс отримають покроковий план перемоги України у війні – Зеленський

Зеленський наголосив, що наразі головним завданням є максимально зміцнити позиції України на початку осені

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна надасть детальний план перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що на полях форуму "Амброзетті" в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США – говорили про певні деталі плану перемоги України.

"А повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену і обом кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс. Головне для нас зараз – на початку осені максимально зміцнити позиції України, українців", – сказав він.

Президент наголосив, що мова про захист українських міст і сіл від російського терору, більше можливостей для Сил оборони, які виконують бойові завдання на Покровському, Торецькому, Курахівському напрямках і інших точках найбільшого зосередження російських сил.

Він також додав, що Україна продовжує на всіх рівнях переконувати партнерів щодо дозволу на удари по військових цілях у РФ далекобійною зброєю.

"Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень", – сказав Зеленський.

Наприкінці серпня Зеленський вже казав, що представить план перемоги України Байдену, а також Гарріс і Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться".

В інтерв’ю NBC News, що вийшло 5 вересня, Зеленський знову анонсував, що покаже план перемоги Байдену. Пояснив – раніше не робив цього, тому що чекав на успіх України у Курській області.

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