Зеленський покаже Байдену план перемоги, який не залежить від РФ. Чекав на успіх на Курщині

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський покаже план перемоги України у війні президенту США Джо Байдену. В інтерв’ю NBC News він розповів, що раніше не робив цього, тому що чекав на успіх України у Курській області.

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Зеленський наголосив, що українська операція у Курській області є частиною плану перемоги, більш масштабної військово-політичної операції, і поки що Збройні Сили України будуть утримувати ці території.

"Я хотів показати план нашої перемоги президенту Байдену. Але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині. Тому я до цього це не робив <…> Я побудував цей план згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню або небажанню РФ", – сказав президент.

Він зазначив, що для нього було дуже важливим, щоб потім ніхто із партнерів не казав, піде чи не піде на це Росія, адже від неї цей план не залежить.

Наприкінці серпня Зеленський вже казав, що представить план перемоги України Байдену. Також він передасть його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться".

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Сотні окупантів потрапили у полон ЗСУ.

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