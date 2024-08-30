Сирський: У Курській області за добу ЗСУ просунулися до двох кілометрів

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

За добу в Курській області Росії Збройні Сили України просунулися на деяких напрямках до двох кілометрів. Про це на засіданні Ставки повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, на Курському напрямку триває наступальна операція. За добу українські війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів, взяли під контроль п’ять квадратних кілометрів території.

Також, як зазначив Сирський, Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій на основних напрямках.

"Фактично на всій лінії йдуть бої різної інтенсивності. Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок всі атаки відбиті", – сказав головком.

Ситуація на інших напрямках залишається складною, але контрольованою, резюмував Сирський.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

24 серпня Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області.

27 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює в Курській області 100 населених пунктів і 1294 кв. км.

Читайте також: Сирський – про Покровський напрямок: Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати