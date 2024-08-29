Сирський – про Покровський напрямок: Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку росіяни кидають в бій "все, що може рухатись і наступати", намагаючись прорвати українську оборону. Про це головком повідомив після декількох днів роботи в бригадах, які ведуть оборону на цьому напрямку.
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За словами Сирського, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться ухвалювати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення противника, який наступає.
"Бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ", – зазначив головнокомандувач.
Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного Яру та Красного Яру, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим, додав Сирський.
Генерал наголосив, що у таких умовах головне завдання українського командування – посилити оборону військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.
- Покровський напрямок вважається одним із найгарячіших. Там, за даними Генштабу, фіксується найбільша кількість боєзіткнень.
- 1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.
- 18 серпня Верещук повідомила, що на Покровському напрямку ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.
- 19 серпня почалася примусова евакуація сімей з дітьми з Покровської громади.
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