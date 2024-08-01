Зеленський: Росії вже не вдасться взяти Харків, тому у неї в пріоритеті інша ціль – Покровськ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Після того, як російській армії не вдалося прорвати українську оборону під час наступу на Харківську область, вони змінили ціль – пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із французькими журналістами.

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Президент заявив, що "весь схід складний", а головна ціль для Росії наразі – Покровськ.

"Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет", – акцентував він.

Скриншот: Deepstate

Російська армія зосереджує найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб на Покровському напрямку, проінформував він.

Він зазначив, що також Росія цілиться на Торецьк та має плани щодо Слов'янська, однак він запевнив – "все це плани".

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У 47 ОМБр стверджують, що ЗСУ вже не контролюють населені пункти Прогрес і Вовче на Покровському напрямку. В угрупованні військ "Хортиця" не підтверджують і не спростовують цієї інформації – кажуть, що тривають бої.

У зведенні Генштабу у другій половині дня 26 липня повідомлялось, що на Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити ЗСУ із займаних позицій.

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