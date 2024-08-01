Зеленский: РФ не удастся взять Харьков, поэтому у нее в приоритете другая цель – Покровск

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

После того как российской армии не удалось прорвать украинскую оборону во время наступления на Харьковскую область, они изменили цель – приоритетом для врага сейчас является захват Покровска в Донецкой области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с французскими журналистами.

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Президент заявил, что "весь восток сложный", а главная цель для России сейчас – Покровск.

"Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет", – акцентировал он.

Скриншот: Deepstate

Российская армия сосредотачивает наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб на Покровском направлении, проинформировал он.

Он отметил, что также Россия целится на Торецк и имеет планы относительно Славянска, однако он заверил – "все это планы".

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В 47 ОМБр утверждают, что ВСУ уже не контролируют населенные пункты Прогресс и Волчье на Покровском направлении. В группировке войск "Хортица" не подтверждают и не опровергают эту информацию – говорят, что продолжаются бои.

В сводке Генштаба во второй половине дня 26 июля сообщалось, что на Покровском направлении произошло самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

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