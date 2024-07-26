Сырский дважды в день докладывал Зеленскому об основном направлении российских атак

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дважды за день докладывал президенту Владимиру Зеленскому, в частности о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. В вечернем видеообращении глава государства заверил, что будет сделано все для усиления позиций.

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Зеленский рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым о готовящихся вместе с партнерами новых оборонных пакетах для Украины, так как важно, чтобы Силы обороны получали все необходимое в условиях ожесточенных боев и давления российской армии.

"В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак", – сказал президент.

Он отметил, что по этому поводу дважды за день были доклады Сырского.

"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", – заявил Зеленский.

Он также отметил воинов, наносящих удары по российским базам и логистике на оккупированной территории.

"Оккупант должен чувствовать, что это – украинская земля. И каждая уничтоженная российская авиабаза, каждый уничтоженный российский военный самолет – на земле или в воздухе – это спасение украинских жизней. Ребята, наши воины, я благодарю вас за меткость", – сказал Зеленский.

В 47 ОМБр утверждают, что ВСУ уже не контролируют населенные пункты прогресс и Волчье на Покровском направлении. В группировке войск "Хортица" не подтверждают и не опровергают эту информацию – говорят, что продолжаются бои.

В сводке Генштаба во второй половине дня 26 июля сообщалось, что на Покровском направлении произошло самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

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