В 47 бригаде заявили, что Прогресс и Волчье уже "не наши". ВСУ говорят – бои продолжаются

В 47 бригаде утверждают, что это вопрос, в частности, подготовки личного состава и компетентности офицерского

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Ситуация на Покровском направлении напряженная и очень серьезная, Силы обороны не контролируют два населенных пункта, среди которых, в частности, Прогресс, рассказал LIGA.net командир батальона 47 ОМБр Магура Александр Ширшин (позывной Гений). В то же время пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин эту информацию не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

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"По состоянию на сейчас Прогресс не наш. Волчье не наше. Сказать что это произошло из-за какого-то одного фактора – не могу", – заявил он.

Ширшин отметил, что это вопрос подготовки личного состава, понимания принципов управления, компетентности офицерского, управленческого состава, мотивированности людей и количества оружия.

Скриншот: Deepstate

В то же время Волошин эту информацию не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

"Продолжаются бои", – добавил он.

Накануне аналитики DeepState заявляли, что бойцам 31 отдельной механизированной бригады якобы удалось прорваться из окружения возле села Прогресс.

Они сообщали, что ряд наблюдательных пунктов первого и третьего батальонов попали в полное окружение. Тогда, по данным аналитиков, командир бригады не отдал приказ на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе вроде бы поставил его перед фактом, что бойцы будут прорываться с боем.

Торецкое направление стало одним из самых жарких на линии фронта. Цель российской военной группировки там – как можно быстрее выйти на Константиновку и приблизиться к оккупации всей Донецкой области.

По состоянию на утро 26 июля, по данным Генштаба, на Покровском направлении Силы обороны отбили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново.

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