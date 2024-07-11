Россия не смогла взять "в лоб" Часов Яр, поэтому идут бои за Торецк и Нью-Йорк – ВСУ

DeepState пишет о давлении россиян в сторону центра Нью-Йорка, находящегося южнее Торецка. В ВСУ ответили, так ли это

Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Силы обороны сейчас ведут бои за города Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, откуда оккупанты стремятся двигаться на Часов Яр. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Он отметил, что россияне проводят бои в окрестностях Торецка – в самом городе их нет, но они активно применяют по населенному пункту управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты.

Комментируя информацию DeepState о давлении россиян в сторону центра Нью-Йорка, находящегося южнее Торецка, Волошин сказал: "Не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию международных и немеждународных аналитиков и экспертов. Скажу, что Силы обороны ведут бои и за этот город".

Он отметил, что намерение врага – захватить Торецк и оттуда вести боевые действия в сторону Часового Яра, потому что вломиться туда "в лоб" оккупантам не удалось.

Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк на карте DeepState

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Россияне активизировались на Торецком направлении примерно с середины июня 2024 года.

22 июня в Генштабе сообщили, что враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в направлении Горловка – Торецк. На фоне этого в конце месяца началась эвакуация гражданских из Торецкой общины.

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