Россия активизировала наступление на Торецк
Российские войска активизировали наступление на Торецк – город в Донецкой области, расположенный рядом с оккупированной с 2014 года Горловкой. Об этом сообщил Генеральный штаб в дневной сводке в субботу.
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"Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка – Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами [корректируемыми авиационными бомбами]. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три – продолжаются", — говорится в сводке.
Торецк находится на единственном участке фронта, который оставался практически без изменений еще со времен антитеррористической операции. До полномасштабной войны там проживало около 30 000 человек, где-то как в Авдеевке.
Также россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Покровском направлении южнее Торецка. Там под ударом находятся позиции у Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.
- В мае Россия начала наступление на Харьковском направлении, но его удалось остановить. Россияне погрязли в городских боях в Волчанске.
- 18 июня враг усилил активность в районе Боровой Харьковской области, но там его тоже удалось приостановить, сказал в воскресенье в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.