Россия активизировала наступление на Торецк

Генеральный штаб заявил, что российские войска при поддержке авиации наращивают темпы наступательных действий в направлении Горловка – Торецк.

Последствия попадания КАБ Торецк (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Российские войска активизировали наступление на Торецк – город в Донецкой области, расположенный рядом с оккупированной с 2014 года Горловкой. Об этом сообщил Генеральный штаб в дневной сводке в субботу.

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"Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка – Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами [корректируемыми авиационными бомбами]. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три – продолжаются", — говорится в сводке.

Торецк находится на единственном участке фронта, который оставался практически без изменений еще со времен антитеррористической операции. До полномасштабной войны там проживало около 30 000 человек, где-то как в Авдеевке.

Также россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Покровском направлении южнее Торецка. Там под ударом находятся позиции у Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.