3 ОШБр: РФ усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины – наступает танковыми полками
Россияне усиливают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Об этом заявили в 3-й отдельной штурмовой бригаде, которая более месяца выполняет боевые задания в полосе фронта Харьковской области на границе с Луганской области.
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В 3 ОШБр отметили, что сейчас это один из самых интенсивных участков наступления армии РФ, а ближайшая задача оккупантов – выйти на населенные пункты Чернещина – Первомайское, с последующим захватом Боровой.
Оккупанты наступают на подразделения 3 ОШБр танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды так называемых частных военных компаний и спецназовцев. Также россияне применяют против украинских военных FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы и химическое оружие.
В 3 ОШБр также сообщили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — ранены.
"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", – сообщили в бригаде.
- С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.
- 17 июня Сырский сообщил, что основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.
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