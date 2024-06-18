3 ОШБр: РФ усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины – наступает танковыми полками

Оккупанты наступают на подразделения 3 ОШБр танковыми полками, применяя авиацию и отряды так называемых ЧВК

Фото - 3 ОШБр

Россияне усиливают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Об этом заявили в 3-й отдельной штурмовой бригаде, которая более месяца выполняет боевые задания в полосе фронта Харьковской области на границе с Луганской области.

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В 3 ОШБр отметили, что сейчас это один из самых интенсивных участков наступления армии РФ, а ближайшая задача оккупантов – выйти на населенные пункты Чернещина – Первомайское, с последующим захватом Боровой.

Оккупанты наступают на подразделения 3 ОШБр танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды так называемых частных военных компаний и спецназовцев. Также россияне применяют против украинских военных FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы и химическое оружие.

В 3 ОШБр также сообщили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — ранены.

"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", – сообщили в бригаде.

С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.

17 июня Сырский сообщил, что основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.

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