Зеленский говорит - ситуация на Харьковщине уже лучше. Планы на 2024-й и 2025-й не раскрыл

По итогам Саммита мира в Швейцарии Зеленского спросили о ситуации на фронте и о военных планах на 2024-й и 2025-й

Владимир Зеленский (Фото - Flickr.com)

Президент Владимир Зеленский не стал раскрывать планы Украины на поле боя на текущий и следующий годы, однако отметил, что на Харьковском направлении ситуация для Сил обороны уже стала лучше. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 мая.

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Журналист спросил Зеленского о ситуации на поле боя и о том, являются ли целями Украины на 2024-й удержать рубежи, а в 2025-м перейти к контрнаступательным действиям.

"О планах на поле боя сегодня говорить не буду. Если честно, наша задача сегодня – не дать возможности успеха в наступательных действиях РФ в Харьковской области. Считаю, что сейчас ситуация лучше. Она стабилизировалась благодаря нашим воинам", - сказал президент.

Также он отметил, что в ближайшее время должно быть усиление украинских воинов на поле боя – и тогда будут "мощнее" ответы захватчикам.

С 10 мая идет активное наступление россиян в Харьковской области.

Также у границы с Сумской областью наблюдается активность россиян, вылазки их диверсионно-разведывательных групп, однако Украина уже приняла все необходимые меры, заверил начальник ГУР Буданов.

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