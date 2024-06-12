Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ, но приняты все необходимые меры

Глава ГУР отметил, что тяжелый период уже идет, но "армагеддона никакого не будет"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В Сумской области идут попытки россиян в приграничье, есть вылазки их диверсионно-разведывательных групп, однако Украина уже приняла все необходимые меры. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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По его мнению, тяжелый период уже идет, однако "армагеддона никакого не будет", а Украина выстоит и победит.

Глава военной разведки отметил, что в Сумской области идут пограничные попытки россиян, в частности вылазки ДРГ.

"Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло (в Харьковской области. – Ред.), уже нет", – подытожил он.

Вечером 9 июня диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков. В то же время глава Белопольской общины, в которую входит село, опроверг это заявление.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что ситуация в Сумской области по состоянию на 08:00 10 июня – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления. Впоследствии отсутствие оккупантов в Рыжевке подтвердил президент Зеленский.

12 июня ВСУ сообщили, что Россия отправляет на границу с Украиной профессиональные силы ДРГ, против них украинские военные используют тактические приемы.

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