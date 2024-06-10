Власти опровергли якобы заход кадыровцев в Рыжевку в Сумской области

О якобы взятии села заявлял диктатор Чечни Рамзан Кадыров, в Центре при СНБО отметили, что оккупанты получили огневое поражение

Кадыровский боевик из "Ахмата" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В селе Рыжевка Сумской области нет российских войск, сообщил глава Белопольской общины Юрий Зарко в комментарии Суспільному. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны заявили, что россияне попытались "прощупать оборону", но получили огневое поражение от украинских защитников.

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Вечером 9 июня диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации Рыжевки боевиками его группировки "АХМАТ-Чечня". Эту же информацию тиражировали ресурсы захватчиков.

Впрочем, глава Белопольской общины, в которую входит село, опроверг это заявление.

Заместитель городского главы Владимир Видуев заявлял, что в Рыжевке по состоянию на 22 мая 2024 года оставалось семь человек.

Село находится в непосредственной близости к российско-украинской границе рядом с поселком Теткино в РФ.

Ситуация в Сумской области – не начало того, что было в Харьковской области после начала российского наступления, заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничье пока нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение", – написал он.

Чиновник отметил, что кадыровцы – это "информационная армия", и ставка в этих действиях сделана именно на информационную компоненту.

Коваленко акцентировал, что сравнивать ситуацию в Сумской области с Харьковской по состоянию на 8:00 пока не стоит, но угроза действий россиян в приграничье остается.

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13 мая 2024 года в Сумской области было принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополья и Ворожба.

В тот же вечер президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, в то время как Украина отвечает им огнем.

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты "с самого начала" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.

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