Влада спростувала нібито захід кадировців у Рижівку на Сумщині

Про нібито взяття села заявляв диктатор Чечні Рамзан Кадиров, у Центрі при РНБО зазначили, що окупанти отримали вогневе ураження

Кадировський бойовик з "Ахмату" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У селі Рижівка Сумської області немає російських військ, повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони заявили, що росіяни спробували "промацати оборону", але отримали вогневе ураження від українських захисників.

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Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угрупування "АХМАТ-Чечня". Цю саму інформацію тиражували ресурси загарбників.

Утім, голова Білопільської громади, до якої входить село, спростував цю заяву.

Заступник міського голови Володимир Відуєв заявляв, що у Рижівці станом на 22 травня 2024 року залишалося сім людей.

Село розташоване буквально на російсько-українському кордоні та межує з селищем Тьоткіно у РФ.

Ситуація на Сумщині станом на 8:00 10 червня – не початок того, що було на Харківщині після початку російського наступу, заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження", – написав він.

Посадовець зауважив, що кадировці – це "інформаційна армія", і ставка у цих діях зроблена саме на інформаційну компоненту.

Коваленко акцентував, що порівнювати ситуацію на Сумщині з Харківщиною станом на 8:00 наразі не варто, але загроза дій росіян у прикордонні лишається.

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13 травня 2024 року на Сумщині було ухвалено рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба.

Того самого вечора президент Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов повідомив, що окупанти "із самого початку" планували у Сумській області наступ, подібний до того, який вони зараз реалізують у Харківській області.

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