Буданов: Росія зосередила війська у місті Суджа на кордоні з Сумською областю

За словами начальника ГУР, поки що ситуація не дозволила росіянам приступити до активних дій та розпочати наступ на Сумщину

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російські окупаційні війська "із самого початку" планували у Сумській області наступ, подібний до того, який вони зараз реалізують у Харківській області. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, додавши, що зараз невеликі групи окупантів зосереджені в районі російського міста Суджа.

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"Що стосується Сумської області. Росіяни насправді із самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок", – розповів він.

За словами Буданова, поки що ситуація не дозволила росіянам приступити до активних дій та розпочати здійснення плану.

Раніше в інтерв'ю The New York Times начальник ГУР заявив, що очікує від росіян наступу у Сумській області.

Відстань між Сумами та Суджею. Мапа: DeepState

13 травня 2024 року на Сумщині було ухвалено рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба.

Того ж вечора президент Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

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