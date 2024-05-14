Буданов: Россия сосредоточила войска в городе Суджа на границе с Сумской областью

По словам начальника ГУР, пока ситуация не позволила россиянам приступить к активным действиям и начать наступление на Сумскую область

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российские оккупационные войска "изначально" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, добавив, что сейчас небольшие группы оккупантов сосредоточены в районе российского города Суджа.

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"Что касается Сумской области. Россияне на самом деле с самого начала планировали также операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в пограничье. У них это город Суджа, а с нашей стороны это Сумское направление", – рассказал он.

По словам Буданова, пока ситуация не позволила россиянам приступить к активным действиям и начать осуществление плана.

Ранее в интервью The New York Times начальник ГУР заявил, что ожидает от россиян наступления в Сумской области.

Расстояние между Сумами и Суджей. Карта: DeepState

13 мая 2024 года в Сумской области было принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополье и Ворожба.

В тот же вечер президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

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