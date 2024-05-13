Зеленский: На Харьковщине наши контрударные действия, новый командующий отвечает на месте

Фиксируется активность захватчиков также против Сумской и Черниговской областей – там российские ДРГ и обстрелы, им отвечают огнем

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

В Харьковской области продолжаются контрударные действия Сил обороны – направление было усилено, новый командующий Михаил Драпатый отвечает за направление "непосредственно на месте", ему предоставляют необходимые средства поражения и силы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова о ситуации "по всем направлениям, где наиболее сейчас горячо".

В Харьковской области продолжаются украинские контрударные действия – направление усилено, в частности Волчанск и в целом пограничные районы, отметил Зеленский.

Он сообщил о деятельности нового командующего группировкой "Харьков" – бригадного генерала Драпатого: тот отвечает за направление "непосредственно на месте", ему предоставляются необходимые средства поражения и силы.

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"Сейчас все больше становится наших результатов – мы уничтожаем пехоту оккупанта, технику. Благодарю всех наших воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию", – отметил украинский лидер.

В то же время Украина понимает, как действуют оккупанты, и видит замысел на оттягивание ее сил, акцентировал президент.

Также Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

"Наша задача абсолютно ясна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донецкой области", – пояснил глава государства.

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