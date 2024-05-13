Генштаб: Россия имела успех в приграничье Харьковской области, но наступление остановлено

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия имела частичный успех вблизи села Лукьянцы в Харьковской области, однако Вооруженные Силы Украины остановили вражеское наступление. Для усиления Харьковского направления туда переместили заблаговременно созданные резервы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Генштаб отчитывается о том, что враг не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций, а также наносит авиаудары по населенным пунктам. В частности, под ударом оказались: Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое.

В то же время Генштаб отметил, что украинские подразделения осуществляют контратакующие действия. Для усиления Харьковского направления туда переместили заблаговременно созданные резервы.

"В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения", – заверили военные.

Карта: Deepstate

13 мая руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал о том, что российская армия усилила обстрелы приграничного Волчанска Харьковской области – город претерпел значительные разрушения. Враг использует тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, а затем враг заходит на эту территорию.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.

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