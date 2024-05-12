Сегодня из Волчанска эвакуировали 1600 человек, в общей сложности уже 5500 людей в области

Фото: Олег Синегубов

Сегодня из Волчанского направления было эвакуировано 1600 людей, а в целом в последние дни в Харьковской области – 5500 человек. Власти продолжают эвакуацию, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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Всего из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек – работа продолжается, а за фактически трое суток эвакуировано уже 5500 человек из Волчанской общины и населенных пунктов Харьковского района, сообщил он.

Власти призвали жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается.

"Враг обстреливает наши позиции, пограничные населенные пункты. Наши воины свои позиции держат. Трудно, однако продолжаем работать слаженно, в команде. Продолжаем верить в наши ВСУ", – отметил глава ОВА.

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Сейчас на месте работает глава Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко, глава Волчанской городской администрации Тамаз Гамбарашвили, международные партнеры, гуманитарный фонд и волонтеры, сообщил Синегубов.

Также ведется круглосуточная коммуникация с военным командованием, акцентировал чиновник.

Днем обладминистрация сообщала, что в Волчанске остается до 500 человек. Глава администрации опроверг якобы заход оккупантов в город.

По состоянию на 2020 год в Волчанске проживало 17 942 человека. С начала полномасштабного вторжения РФ и до осени 2022 года город находился под российской оккупацией.

Примерная ситуация по состоянию на 12 мая 2024 года (Карта: Deepstate)

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

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