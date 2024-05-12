Укрепления на Харьковщине. В марте ГПСУ объясняла, почему не строят на самой границе
Глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об активизации информационно-психологических операций оккупантов, в частности о якобы бегстве власти на местах. Также в соцсетях активно разгоняется о якобы отсутствии фортификаций в области. Еще в марте спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснял LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать.
Глава Харьковской ОВА отметил, что сейчас особое информационное внимание приковано к области – в том числе и с вражеской стороны, наблюдается активизация ИПСО россиян.
Он отметил, что органы власти области, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах, а информация о якобы их "выезде" является фейковой. Чиновник призвал доверять официальной информации и помогать армии.
"Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны", – отметил он.
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Сегодня же в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении – из-за того, что оккупанты смогли зайти в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к границе.
В то же время еще в марте этого года спикер ГПСУ объяснял LIGA.net, что и инженерно укрепить границу на севере сейчас невозможно, а эти направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.
В первую очередь это связано с российскими обстрелами, которые не дают украинским инженерным группам работать на границе, акцентировал он.
"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе. На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", – отмечал спикер.
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Сегодня же появилось сообщение от командира 125-й бригады территориальной обороны генерал-лейтенанта Артура Горбенко, соединение которого и сражается на Харьковском направлении.
Он сообщил, что населенные пункты, в которые зашли россияне, находились в постоянной "серой зоне" – соответственно успех захватчиков "достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе".
Военный подчеркнул, что территория, занятая россиянами, локализована – и по ним осуществляется постоянное огневое поражение.
В целом ситуацию в зоне ответственности бригады он характеризует как сложную, но контролируемую: бойцы "дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках".
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- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.
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