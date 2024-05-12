Укрепления на Харьковщине. В марте ГПСУ объясняла, почему не строят на самой границе

Строили "максимально близко" – там, где этому не мешали обстрелы, и в зависимости от рельефа. Также ситуацию прокомментировал командир 125-й бригадой

Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об активизации информационно-психологических операций оккупантов, в частности о якобы бегстве власти на местах. Также в соцсетях активно разгоняется о якобы отсутствии фортификаций в области. Еще в марте спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснял LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать.

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Глава Харьковской ОВА отметил, что сейчас особое информационное внимание приковано к области – в том числе и с вражеской стороны, наблюдается активизация ИПСО россиян.

Он отметил, что органы власти области, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах, а информация о якобы их "выезде" является фейковой. Чиновник призвал доверять официальной информации и помогать армии.

"Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны", – отметил он.

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Сегодня же в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении – из-за того, что оккупанты смогли зайти в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к границе.

В то же время еще в марте этого года спикер ГПСУ объяснял LIGA.net, что и инженерно укрепить границу на севере сейчас невозможно, а эти направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.

В первую очередь это связано с российскими обстрелами, которые не дают украинским инженерным группам работать на границе, акцентировал он.

"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе. На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", – отмечал спикер.

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Сегодня же появилось сообщение от командира 125-й бригады территориальной обороны генерал-лейтенанта Артура Горбенко, соединение которого и сражается на Харьковском направлении.

Он сообщил, что населенные пункты, в которые зашли россияне, находились в постоянной "серой зоне" – соответственно успех захватчиков "достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе".

Военный подчеркнул, что территория, занятая россиянами, локализована – и по ним осуществляется постоянное огневое поражение.

В целом ситуацию в зоне ответственности бригады он характеризует как сложную, но контролируемую: бойцы "дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках".

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения. Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.

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