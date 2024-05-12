Блинкен о Харьковщине: Убежден, Украина может эффективно удерживать фронт на востоке
Украина может эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать свои преимущества на Черном море и "держать под угрозой" силы России, в частности в Крыму, считает глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Помощь Украине от партнеров будет продолжаться, рассказал он в интервью телеканалу CBS.
Журналистка спросила, является ли ценой задержки американской помощи попытка РФ давить на Харьков и то, что, по ожиданиям Белого дома, Россия увеличит численность войск.
"Несомненно, многомесячная задержка в утверждении запроса на дополнительный бюджет и отправка [военного] снаряжения в Украину имела цену. Только на этой неделе мы выделили около $400 млн на оборонное снаряжение для Украины из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее оказать эту помощь. Европейцы делают то же самое", – ответил он.
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Блинкен убежден, что Украина может эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать преимущества, полученные для себя в Черном море (экспортируя столько же еды, как до вторжения РФ), а также держать под угрозой российские силы, в том числе в Крыму, чтобы усложнить для россиян продолжение агрессии.
Он отметил, что США предоставляют системы для этого, однако это "сложный момент".
"Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, которые поддерживают Украину. Это [помощь] будет продолжаться, и если Путин думает, что он может пережить Украину, переживет ее сторонников. Он ошибается", – подытожил Блинкен.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.
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