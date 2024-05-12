Блинкен о Харьковщине: Убежден, Украина может эффективно удерживать фронт на востоке

"Это [помощь] будет продолжаться, и если Путин думает, что он может пережить Украину, переживет ее сторонников. Он ошибается", – акцентировал чиновник

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Украина может эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать свои преимущества на Черном море и "держать под угрозой" силы России, в частности в Крыму, считает глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Помощь Украине от партнеров будет продолжаться, рассказал он в интервью телеканалу CBS.

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Журналистка спросила, является ли ценой задержки американской помощи попытка РФ давить на Харьков и то, что, по ожиданиям Белого дома, Россия увеличит численность войск.

"Несомненно, многомесячная задержка в утверждении запроса на дополнительный бюджет и отправка [военного] снаряжения в Украину имела цену. Только на этой неделе мы выделили около $400 млн на оборонное снаряжение для Украины из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее оказать эту помощь. Европейцы делают то же самое", – ответил он.

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Блинкен убежден, что Украина может эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать преимущества, полученные для себя в Черном море (экспортируя столько же еды, как до вторжения РФ), а также держать под угрозой российские силы, в том числе в Крыму, чтобы усложнить для россиян продолжение агрессии.

Он отметил, что США предоставляют системы для этого, однако это "сложный момент".

"Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, которые поддерживают Украину. Это [помощь] будет продолжаться, и если Путин думает, что он может пережить Украину, переживет ее сторонников. Он ошибается", – подытожил Блинкен.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, идет эвакуация. Власти Волчанска сообщили, что пока нет официальных подтверждений присутствия оккупантов в городе. Всего в области эвакуировали более 4000 человек.

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