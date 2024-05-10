США объявят о пакете помощи Украине на $400 млн. Politico узнало содержимое

В пакет, в частности, войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, снаряды для HIMARS и т.д.

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

10 мая США должны объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных официальных лиц страны и письмом от американского Конгресса, которое получила редакция издания.

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По словам собеседников журналистов, пакет будет включать:

→ ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot,

→ зенитные ракеты Stinger,

→ боевые машины пехоты Bradley и бронированные военные машины MRAP,

→ противотанковые системы Javelin,

→ другие боеприпасы, в частности, снаряды GMLRS к РСЗО HIMARS.

24 апреля 2024 года Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а президент Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей относительно дальнобойных ракет ATACMS.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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