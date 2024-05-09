Германия купить для Украины три HIMARS в США – министр обороны

Сообщил во время визита в Соединенные Штаты.

Himars (Фото: EPA)

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страна закупит у США три ракетных системы HIMARS для Украины. Слова политика передает немецкое СМИ t-online.

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Три системы должны поступить от Вооруженных сил США и будут доставлены в Украину, пишет СМИ.

Писториус сделал соответствующее заявление во время визита в США.

М142 HIMARS – это американская многофункциональная ракетная система, способная бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой.

Сначала в 2022 году Украине поставили HIMARS и снаряды GMLRS, летящие на 70 км, что вдвое больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. В 2023 и 2024 годах США предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS (дальность составляет до 300 км). В то же время Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по дальнобойным ракетам ATACMS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.

По данным Reuters, ракеты были впервые использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина также использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

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